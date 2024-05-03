Ученые представили обновленный график магнитных бурь на май: метеозависимых ждет 7 неспокойных дней

Согласно прогнозу, ближайшие геомагнитные возмущения ожидаются 4 и 5 мая.

В этом году май оказался неспокойным с точки зрения космической погоды. Минувшей ночью, 3 мая, ученые зафиксировали третью по силе магнитную бурю с начала года. Пока графики остаются «зелеными», однако уже 4 и 5 мая, а также в конце месяца геомагнитный фон снова начнет повышаться.

Согласно обновленному графику Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующие возмущения в магнитосфере начнутся 4 мая и продлятся сутки. Последующие 17 дней станут спокойными — до 23 мая. Повышенный уровень солнечной активности будет длиться до 25 мая. После двухдневного «штиля» графики опять окрасятся в «оранжевый» (28 и 29 числа).