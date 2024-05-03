Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям

Автор: Кира Нагорная
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Сегодня, 3 мая, пять многодетных семей из Ленобласти получили микроавтобусы для совместных автопутешествий

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Фото здесь и далее: Фото: lenobl.ru
Большая радость для Ленинградской области — когда ленинградцы заводят большие семьи. Это областная мера поддержки введена в регионе для семей, воспитывающих шестерых детей. Кстати, в многодетных семьях в Ленобласти растут уже почти 70 тысяч детей, — рассказал Александр Дрозденко.

Всего в 2024 году по программе поддержки многодетных семей в Ленобласти планируется вручить 17 машин семьям, воспитывающим шесть и более детей.

Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям многодетные, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям многодетные, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям многодетные, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям многодетные, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям многодетные, Александр Дрозденко
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Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям многодетные, Александр Дрозденко
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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и ВыборгаГатчиныКировска.

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