Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям

Сегодня, 3 мая, пять многодетных семей из Ленобласти получили микроавтобусы для совместных автопутешествий

Большая радость для Ленинградской области — когда ленинградцы заводят большие семьи. Это областная мера поддержки введена в регионе для семей, воспитывающих шестерых детей. Кстати, в многодетных семьях в Ленобласти растут уже почти 70 тысяч детей, — рассказал Александр Дрозденко.

Всего в 2024 году по программе поддержки многодетных семей в Ленобласти планируется вручить 17 машин семьям, воспитывающим шесть и более детей.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.