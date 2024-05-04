Двухлетняя девочка в больнице с тяжелыми травмами после ДТП в Волховском районе

Автор: Сергей Агутин
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ДТП
Фото: Baltphoto.ru

На 9-м километре автодороги «Ульяшово – Подвязье – Мыслино» в Волховском районе 3 мая около 18:00 водитель не справился с управлением Hyundai Solaris, съехал с дороги и въехал в дерево.

Двухлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости слева, ушиб мягких тканей лба.

Водитель и еще одна пострадавшая получили переломы и ушибы, направлены на амбулаторное лечение. Госпитализирована в тяжелом состоянии 61-летняя женщина.

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