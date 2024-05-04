Четверо подростков пытались задавить школьницу на мотоцикле ради электронной сигареты в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга неизвестные напали на несовершеннолетнюю местную жительницу, начали избивать ее и попытались переехать на мотоцикле. Затем отобрали у нее электронную сигарету и скрылись с места происшествия, сообщает «Патрульный Петербурга».
Сообщение о грабеже на улице 25 Октября поступило в дежурную часть полиции 3 мая. Около 21:30 четверо неизвестных подростков напали на 15-летнюю ученицу одной из Кадетских школ.
Видеонаблюдение около места происшествия не велось. Решается вопрос об уголовном деле.
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24.06.2022 4416