Дождь и мокрый снег – погода в Ленобласти на 5 мая

На территории Ленинградской области 5 мая будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +5…+10 °C. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.
Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Вам будет интересно
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1400