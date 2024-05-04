В Гатчине проходит чемпионат СЗФО по бадминтону

В Гатчине 4 мая проходит чемпионат Северо-Западного федерального округа по бадминтону.

Соревнования собрали более 150 спортсменов из восьми регионов России: Санкт-Петербурга, Ленобласти, Новгородской, Псковской, Мурманской, Вологодской областей.

Кроме профессионалов категории А, играют ветераны, любители, новички в категориях В, С, D, E, F. Соревнования проходят в два дня. Лучшие в категории А выйдут на соревнования всероссийского уровня.