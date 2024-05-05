Пожарные Ленобласти 5 раз за сутки выезжали на вызовы о пожарах

МЧС приводит сводку происшествий, связанные с возгораниями, за последние 24 часа.
Как передает МЧС по Ленинградской области, за последние сутки пожарные региона пять раз выезжали на вызовы о пожарах:
♦ Кировский район, СНТ Ладога Московского р-на.
♦ Лужский район, д. Наволок.
♦ Ломоносовский район, Вилозское ГП, д. Кавелахта.
♦ Кировский район, м-в Восход,СНТ Треугольник.
♦ Всеволожский район, СНТ Балтиец-38.
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