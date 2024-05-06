Появилось видео момента гибели водителя КамАЗа на территории завод в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Момент гибели водителя КамАЗа на территории завода на улице Тельмана в Петербурга попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что утром 4 мая груженный щебнем КамАЗ прибыл на территорию предприятия. 57-летний водитель, житель Выборгского района Ленобласти, вышел из кабины, но забыл поставил авто на ручной тормоз.

На кадрах видно, что КАМАЗ при выгрузке щебня поехал вперед и буквально вжал 57-летнего мужчину в стоящий рядом трактор.

Видео: Мэш на Мойке

Вам будет интересно
Появилось видео момента гибели водителя КамАЗа на территории завод в Петербурге Петербург, ДТП
Экс-замдиректора Петербургского НИИ вакцин и сывороток приговорили к 9,5 годам строго режима за взятку
Суд отправил бывшего заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) в исправительную колонию строгого режима на 9,5 года со...
02.05.2024 137
Автор