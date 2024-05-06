Появилось видео момента гибели водителя КамАЗа на территории завод в Петербурге

Момент гибели водителя КамАЗа на территории завода на улице Тельмана в Петербурга попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что утром 4 мая груженный щебнем КамАЗ прибыл на территорию предприятия. 57-летний водитель, житель Выборгского района Ленобласти, вышел из кабины, но забыл поставил авто на ручной тормоз.

На кадрах видно, что КАМАЗ при выгрузке щебня поехал вперед и буквально вжал 57-летнего мужчину в стоящий рядом трактор.

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