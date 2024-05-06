Началась «прямая линия» с губернатором Ленобласти

Связаться с главой региона можно по двум телефонным номерам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко начал «прямую линию» с жителям региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному вашим оператором связи.