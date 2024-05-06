Началась «прямая линия» с губернатором Ленобласти

Связаться с главой региона можно по двум телефонным номерам.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко начал «прямую линию» с жителям региона.
Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:
♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному вашим оператором связи.
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