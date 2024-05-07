Ребенок обварил себя кипятком во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района утром 6 мая сообщили о госпитализации двухлетней девочки из Всеволожска. Врачи диагностировали у нее тяжелые ожоги.

По предварительным данным, ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Семья ребенка полная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции и районного отдела СК Ленобласти.