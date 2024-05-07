Посол США Трейси покинула Россию

Это подтвердил замглавы МИД РФ.
Посол США В России Линн Трейси покинула территорию России, заявил Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ.
Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, — заявил он в эфире Первого канала.
МИД РФ получил информацию об отъезде Трейси за некоторое время до того, как был решен вопрос о приглашении послов на инаугурацию президента России.
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06.05.2024 64