Посол США Трейси покинула Россию

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Это подтвердил замглавы МИД РФ.

Посол США В России Линн Трейси покинула территорию России, заявил Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ.

Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, — заявил он в эфире Первого канала.

МИД РФ получил информацию об отъезде Трейси за некоторое время до того, как был решен вопрос о приглашении послов на инаугурацию президента России.

Вам будет интересно
Посол США Трейси покинула Россию Россия, посол США
В Молдавии жители начали получать штрафы за георгиевские ленты
Закон, запрещающий демонстрацию этой символики, был принят в республике в прошлом году.  В Молдавии в преддверии 9 мая местным жителям стали...
06.05.2024 64
Автор