Посол США Трейси покинула Россию

Это подтвердил замглавы МИД РФ.

Посол США В России Линн Трейси покинула территорию России, заявил Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ.

Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, — заявил он в эфире Первого канала.

МИД РФ получил информацию об отъезде Трейси за некоторое время до того, как был решен вопрос о приглашении послов на инаугурацию президента России.