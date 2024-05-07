Иностранец развратил ученицу шестого класса во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

За растление ученицы шестого класса в квартире дома на Петровском бульваре в Мурино Всеволожского района 6 мая задержан 22-летний гражданин Таджикистана.

Преступление произошло в период со 2 по 4 мая. Злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней гражданки Узбекистана. Известно, что пострадавшая учится в шестом классе и проживает в Санкт-Петербурге.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Иностранец помещен в изолятор. Ведется следствие.

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05.05.2023 2373
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