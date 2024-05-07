Иностранец развратил ученицу шестого класса во Всеволожском районе

За растление ученицы шестого класса в квартире дома на Петровском бульваре в Мурино Всеволожского района 6 мая задержан 22-летний гражданин Таджикистана.
Преступление произошло в период со 2 по 4 мая. Злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней гражданки Узбекистана. Известно, что пострадавшая учится в шестом классе и проживает в Санкт-Петербурге.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Иностранец помещен в изолятор. Ведется следствие.
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