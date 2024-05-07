В Саду памяти в Малой Самарке высадили черешню

Сад во Всеволожском районе у мемориала девушкам-лесорубам, погибшим в 1942 году при заготовке леса для блокадного Ленинграда, дополнили черешней.

«Лесозаготовители, в одном ряду с бойцами, спасали жителей осажденного города. Топливо для Ленинграда имело исключительное значение. Его заготавливали, рискуя жизнью, тысячи жителей области и города. Это позволило Ленинграду выстоять и победить. Подвиг лесозаготовителей остается в памяти потомков», – отметил заместитель председателя правительства области Олег Малащенко.

В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае 2021 года на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году. Тогда Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами высадил там аллею груш, жасмина и сирени.

Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2024.рф, также каждый может самостоятельно посадить дерево в честь родных героев и зарегистрировать свои действия на том же сайте.