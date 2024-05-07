В Саду памяти в Малой Самарке высадили черешню

Сад во Всеволожском районе у мемориала девушкам-лесорубам, погибшим в 1942 году при заготовке леса для блокадного Ленинграда, дополнили черешней.
В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае 2021 года на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году. Тогда Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами высадил там аллею груш, жасмина и сирени.
Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2024.рф, также каждый может самостоятельно посадить дерево в честь родных героев и зарегистрировать свои действия на том же сайте.