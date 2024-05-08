На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 мая

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 22, 41 (транспортные развязки) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
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М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 3-14 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
  • км 632-639 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена против ослепительных экранов в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
  • км 60-80 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;
  • км 50-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена буферов осевых;
  • транспортная развязка км 85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины механизированным способом;
  • подъезд к Выборгу №1 км 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 168-169 ограничения движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, ликвидация деформации обочины.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 24-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов.

А-180 «Нарва»:

  • км 71-99 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии.

Подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, помывка мостов;
  • км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом (ПУМ).

Р-23 «Псков»:

  • км 34-39 ст. х. ограничение скорости движения в оба направления с 13:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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