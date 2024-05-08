В День Победы в Ленобласти не ожидается существенных осадков

В День Победы, 9 мая, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Ночью на востоке местами пройдет небольшой снег. День пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…-5°С, местами до -8°С, днем +5…+10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.