В День Победы в Ленобласти не ожидается существенных осадков

Автор: Гузель Галимова
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В День Победы, 9 мая, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Ночью на востоке местами пройдет небольшой снег. День пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…-5°С, местами до -8°С, днем +5…+10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.

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08.05.2024 104
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