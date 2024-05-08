Финляндия проведет аукцион по продаже велосипедов, на которых приезжали беженцы со стороны России

Судя по количеству лотов на фотографии, опубликованной финской таможней, торги будут длиться долго.
Финляндия организует торги по продаже велосипедов, на которых беженцы пытались пересечь российско-финляндскую границу. Количество лотов составляет порядка 100 единиц. Указывается, что аукцион состоится 16 мая в Ваалимае.
Новым владельцам двухколесного транспорта, помимо его стоимости, придется заплатить еще и НДС в размере 24%, предупредили в таможне Финляндии.
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07.05.2024 100