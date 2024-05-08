Финляндия проведет аукцион по продаже велосипедов, на которых приезжали беженцы со стороны России

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Таможня Финляндии

Судя по количеству лотов на фотографии, опубликованной финской таможней, торги будут длиться долго.

Финляндия организует торги по продаже велосипедов, на которых беженцы пытались пересечь российско-финляндскую границу. Количество лотов составляет порядка 100 единиц. Указывается, что аукцион состоится 16 мая в Ваалимае.

Новым владельцам двухколесного транспорта, помимо его стоимости, придется заплатить еще и НДС в размере 24%, предупредили в таможне Финляндии.

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