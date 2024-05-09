На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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17.04.2024 921
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 41 +162 (мост через р. Нева) ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 до 06:00, уборка смёта с осевой линии, восстановление ДШ, замена барьерного ограждения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 + транспортная развязка км 85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена буферов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт сопряженной укреплённой обочины;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
- км 59-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37+ транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 24-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.