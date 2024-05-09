Богатые россияне начали возвращать деньги на Родину

Богатые россияне начали возвращать активы на Родину из-за угрозы их конфискации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух попавших под санкции российских миллиардеров.
По словам собеседников агентства, они вынуждены переводить бизнес в Россию. Большинство попавших под ограничения миллиардеров обналичили деньги и хранят их в неизвестных местах.
О согласовании послами стран ЕС процедуры изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине ранее сообщило агентство Reuters. Ожидается, что эта мера позволит собрать до €3 млрд на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2024 года.
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07.08.2023 2546