Богатые россияне начали возвращать деньги на Родину

Богатые россияне начали возвращать активы на Родину из-за угрозы их конфискации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух попавших под санкции российских миллиардеров.

По словам собеседников агентства, они вынуждены переводить бизнес в Россию. Большинство попавших под ограничения миллиардеров обналичили деньги и хранят их в неизвестных местах.

О согласовании послами стран ЕС процедуры изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине ранее сообщило агентство Reuters. Ожидается, что эта мера позволит собрать до €3 млрд на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2024 года.