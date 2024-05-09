Торжественный мероприятия в честь Дня Победы прошли в Подпорожье

В Подпорожском районе 9 мая состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители собираются у обелисков, мемориалов и на братских захоронениях, чтобы почтить память погибших земляков.

Ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и руководство Подпорожья возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Также местные жители присоединились к акции «Бессмертный полк». Горожане прошлись возле мемориалов с портретами своих близких-героев.