Торжественный мероприятия в честь Дня Победы прошли в Подпорожье

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Подпорожском районе 9 мая состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители собираются у обелисков, мемориалов и на братских захоронениях, чтобы почтить память погибших земляков.

283137
Фото: администрация Подпорожского района

Ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны, а также жители и руководство Подпорожья возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Также местные жители присоединились к акции «Бессмертный полк». Горожане прошлись возле мемориалов с портретами своих близких-героев.

Вам будет интересно
Торжественный мероприятия в честь Дня Победы прошли в Подпорожье Подпорожье, День Победы, 9 мая
На Дворцовой площади в Петербурге начался концерт в честь Дня Победы
Во всех регионах России 9 мая проходят торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Присоединились к празднованию Санкт-Петербург...
09.05.2024 13
Автор