На Дворцовой площади в Петербурге начался концерт в честь Дня Победы

Во всех регионах России 9 мая проходят торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Присоединились к празднованию Санкт-Петербург и Ленинградская область.

На Дворцовой площади города во второй половине дня начался праздничный концерт «Песни, победившие войну». Выступают солисты Мариинского театра Василий Герелло и Григорий Чернецов, и многие другие.