На Дворцовой площади в Петербурге начался концерт в честь Дня Победы

Автор: Сергей Агутин
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Во всех регионах России 9 мая проходят торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Присоединились к празднованию Санкт-Петербург и Ленинградская область.

На Дворцовой площади города во второй половине дня начался праздничный концерт «Песни, победившие войну». Выступают солисты Мариинского театра Василий Герелло и Григорий Чернецов, и многие другие.

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Фото: 47channel
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