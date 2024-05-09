В Петербурге откроют центр по созданию беспилотников

В Санкт-Петербурге организуют предприятие для проектирования и выпуска беспилотников.

Проект реализуют в рамках разработки, стандартизации и серийного производство БАС и комплектующих в 2024 году, сообщает «Петроград».

Центр создадут на базе городского Технопарка, реализация задумки запланирована на 2024 год. Его площадь составит свыше 2,5 тысячи квадратных метров. Его работа сосредоточится на поддержке инновационных проектов малых компаний и стартапов.