Жители эстонской Нарвы заполнили береговую линию, чтобы послушать концерт в Ивангороде

В Ивангороде 9 мая проходит концерт в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слушают композиции не только жители и гости Кингисеппского района, но и жители Нарвы, собравшиеся на берегу по ту сторону реки.

Фото опубликовал в своем telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На снимке запечатлено много слушателей, собравшихся по обе стороны реки. Жители эстонской Нарвы заполонили всю береговую линию, чтобы послушать концерт, несмотря на то, что ранее эстонские власти анонсировали что-то, чтобы отвлечь своих граждан от российского мероприятия.