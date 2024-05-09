Жители эстонской Нарвы заполнили береговую линию, чтобы послушать концерт в Ивангороде

Автор: Сергей Агутин
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В Ивангороде 9 мая проходит концерт в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слушают композиции не только жители и гости Кингисеппского района, но и жители Нарвы, собравшиеся на берегу по ту сторону реки.

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Фото: Александр Дрозденко

Фото опубликовал в своем telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На снимке запечатлено много слушателей, собравшихся по обе стороны реки. Жители эстонской Нарвы заполонили всю береговую линию, чтобы послушать концерт, несмотря на то, что ранее эстонские власти анонсировали что-то, чтобы отвлечь своих граждан от российского мероприятия.

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09.05.2024 18
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