На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 10 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
В Москве начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Нововведение может распространиться на всю Россию. За...
17.04.2024 932
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин;
- км 118,174 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 3-14 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
- км 632-642 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена противоослепительных экранов в разделительной полосе.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
- км 55-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена буферов осевых;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжений укрепленной обочины;
- транспортная развязка км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли грязи механизированным способом;
- км 55-80 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технических проходов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 10-24 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 0-37 + транспортные развязки 10км, 15км, 27км, 33км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка, а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- -км 125-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 41-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.