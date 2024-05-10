На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 10 мая

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин;
  • км 118,174 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 3-14 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
  • км 632-642 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена противоослепительных экранов в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
  • км 55-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена буферов осевых;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжений укрепленной обочины;
  • транспортная развязка км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли грязи механизированным способом;
  • км 55-80 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технических проходов.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 10-24 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
  • км 0-37 + транспортные развязки 10км, 15км, 27км, 33км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка, а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • -км 125-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 41-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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