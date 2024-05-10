Трое детей попали в больницу с алкогольным отравлением в Бокситогорским районе

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы 9 мая около 15:30 сообщили о несовершеннолетних, обнаруженных возле трехэтажного дома на улице Советской в Пикалево Бокситогорского района.

На месте происшествия обнаружены три девочки в возрасте 12-14 лет. Состояние двоих было удовлетворительным, младшая госпитализирована с симптомами тяжелого алкогольного отравления.

По предварительным данным, несколькими часами ранее подростки уговорили взрослого купить бутылку абсента. После дегустации почувствовали недомогание. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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05.06.2023 1364
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