Трое детей попали в больницу с алкогольным отравлением в Бокситогорским районе

В экстренные службы 9 мая около 15:30 сообщили о несовершеннолетних, обнаруженных возле трехэтажного дома на улице Советской в Пикалево Бокситогорского района.
На месте происшествия обнаружены три девочки в возрасте 12-14 лет. Состояние двоих было удовлетворительным, младшая госпитализирована с симптомами тяжелого алкогольного отравления.
По предварительным данным, несколькими часами ранее подростки уговорили взрослого купить бутылку абсента. После дегустации почувствовали недомогание. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Годовалый мальчик 3 июня находился в гостях у своей 43-летней бабушки в квартире дома на Лесной улице в Лодейном Поле....
05.06.2023 1364