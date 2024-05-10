В России на 25 % подорожает кофе

В ближайшие месяцы ожидается рост цен на 15-25 % на все виды кофе в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina.
«В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15-25 % на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей», – указывает издание
На Вьетнам приходится около трети мировых поставок зерен робусты и там прогнозируется неурожай из-за старых деревьев. Робуста – популярный сорт кофе, который идет на производство растворимого, пакетированного кофе и кофейных смесей.
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31.12.2023 1133