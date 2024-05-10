Петербуржец угрожал ТТ посетителям бара

В полночь на 5 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из баров, расположенных на Английском проспекте, находится мужчина с пистолетом. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что 37-летний посетитель заведения достал пистолет и направлял его в сторону гостей бара. Помимо этого, злоумышленник досылал патрон в патронник.

Пистолет изъяли и отправили его на экспертизу. Оказалось, что оружием был самозарядный пистолет конструкции Токарева (ТТ) 1954 года выпуска. По факту происшествия было заведено уголовное дело.