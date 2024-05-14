Водитель «Газели» нашел на трассе кошелек с 400 тысячами рублей

С заявлением о пропаже денег в полицию обратился байкер, но было уже поздно.
В Москве внимательный водитель «Газели» заметил на дороге кошелек. Желание заглянуть внутрь взяло верх, и мужчина сделал круг, чтобы подобрать аксессуар. В портмоне лежали 400 тысяч рублей. Однако обращаться в полицию москвич не стал и оставил найденное себе.
Как выяснилось, владельцем кошелька является байкер, который обронил его на МКАД. К тому моменту, когда водителя «Газели» нашли, было уже поздно. Мужчина успел все потратить. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.
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