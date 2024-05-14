Ученые разработали гидрогель, нейтрализующий алкоголь в организме

Автор: Анастасия Щербакова
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За непродолжительное время вещество способно нейтрализовать более 50% алкоголя в организме.

Ученые из Китая и Европы разработали гидрогель на основе молока, который активно адсорбирует молекулы этанола и окисляет их.

Авторы разработки утверждают, что созданный ими гидрогель снизил концентрацию алкоголя в крови мышей на 55% за пять часов. Ученые отмечают, что вещество позволяет защитить печень и кровь от токсичного воздействия молекул этанола.

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13.05.2024 130
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