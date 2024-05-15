Воздух в Ленобласти 16 мая прогреется до +23 градусов

Правда, потепление в регионе немного подпортит кратковременный дождь.
Как передает МЧС, 16 мая в Ленобласти ожидается погода с переменной облачностью. Местами днем пройдут небольшие кратковременные дожди, а порывы ветра составят 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+11 гр., днем +18…+23 гр., местами, преимущественно на востоке до +14 гр. Атмосферное давление будет меняться мало, — передает ведомство.
Вам будет интересно
На коммуникациях в указанные периоды будут проводиться профилактические и капитальные ремонтные работы. "Выборгтеплоэнерго" опубликовал полный график отключений горячей воды в Выборгском...
15.05.2024 72