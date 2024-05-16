Трехлетний мальчик выпал из окна дома в Кировском районе

Из окна частного дома на 10-й линии в городе Отрадное в Кировском районе 14 мая около 20:30 выпал трехлетний мальчик. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
За ребенком присматривал дедушка – 64-летний уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2023 году. По недосмотру взрослых, мальчик выпал из окна на втором этаже частного дома.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер и плеча, ушибы грудной клетки. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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05.06.2023 1370