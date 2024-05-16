Российский футболист забил один из самых быстрых голов в мировой истории

Российский футболист «Машука-КМВ» Николай Иванов забил один из самых быстрых голов в истории – ему потребовалось около трех секунд, чтобы открыть счет во встрече с «Химиком» из Дзержинска.

Матч завершился победой «Машука» со счетом 3:2. В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано достижение игрока уругвайского «Рио-Негро» Рикардо Оливейра. В 1998 году он забил гол за 2,8 секунды.