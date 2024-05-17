На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 79-76 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 16.05.24 до 06:00 17.05.24, уборка смета, замена опор освещения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670,673 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 45-49 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 61-66 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка и мойка шумозащитных экранов;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 21:00 16.05.2024 до 06:00 17.05.2024, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;
- км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей;
- км 189-190, 192-193 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 42-43 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 15-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
- км 29-26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных консолей;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка мойка и тротуаров и а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 41-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 37-39 и 48-50 (дублеры) ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 09:00 до 17:00, механическая уборка смета у бордюрного камня.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 40-45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, механическая очистка и мойка краевой линии у разделительной полосы;
- км 34-31 ограничение скорости движения в направлении СПб с 09:00 до 16:00, мойка водоотводных лотков;
- км 140-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 16:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»
- км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ);
- км 14-19 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.