На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 мая

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 79-76 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
  • км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 16.05.24 до 06:00 17.05.24, уборка смета, замена опор освещения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 670,673 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 45-49 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 61-66 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка и мойка шумозащитных экранов;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 21:00 16.05.2024 до 06:00 17.05.2024, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей;
  • км 189-190, 192-193 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 42-43 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 15-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
  • км 29-26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных консолей;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка мойка и тротуаров и а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 41-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):

  • км 37-39 и 48-50 (дублеры) ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 09:00 до 17:00, механическая уборка смета у бордюрного камня.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

  • км 40-45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, механическая очистка и мойка краевой линии у разделительной полосы;
  • км 34-31 ограничение скорости движения в направлении СПб с 09:00 до 16:00, мойка водоотводных лотков;
  • км 140-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 16:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»

  • км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ);
  • км 14-19 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.
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