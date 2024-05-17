Фотомодель ударила мужа ножом в Петербурге. Он умер, она получила условный срок

В ночь с 28 на 29 ноября 2020 года в квартире на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила 28-летнего мужа в грудь. Мужчину увезли в больницу, где он и скончался.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 16 мая, Дзержинский суд приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком Лилию С. Ее действия были переквалифицированы с убийства на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Также суд постановил взыскать с осужденной расходы на погребение в размере 63,4 тысячи рублей и миллион рублей за моральный вред. Лилия С. вину не признала, подтвердила только нанесение удара. Защита настаивала на самообороне.