Российский футболист стал лучшим ассистентом в мире

Нападающий московского «Локомотива», 24-летний Максим Глушенков стал лучшим ассистентом сезона-2023/2024 в мире. Рейтинг приводится на сайте Transfermarkt.

Форвард сделал 20 результативных передач в 36 матчах. Статистика учитывает пасы, а также заработанные пенальти.

На втором месте идет полузащитник бельгийского «Юниона» Камерон Пуэртас (20 ассистов в 46 играх). На третьем расположился хавбек Флориан Вирц из немецкого «Байера» (19 пасов в 46 встречах).

Глушенков играет за «Локомотив» с января 2023 года. Его контракт рассчитан до конца 2026-го. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €11 миллионов.