Погибшего нашли в акватории Ладожского озера

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 16 мая сообщили о мужчине, который исчез во время выхода в Ладожское озеро возле деревни Кириково в Волховском районе. Связь с ним пропала днем ранее.

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Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО» ВКонтакте

На поиски отправилась дежурная смена ПСО Новой Ладоги. Спасатели обнаружили тело мужчины, транспортировали на берег и передали полицейским. Недалеко от умершего лежала перевернутая лодка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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24.07.2022 5143
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