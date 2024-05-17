Погибшего нашли в акватории Ладожского озера

В экстренные службы 16 мая сообщили о мужчине, который исчез во время выхода в Ладожское озеро возле деревни Кириково в Волховском районе. Связь с ним пропала днем ранее.

На поиски отправилась дежурная смена ПСО Новой Ладоги. Спасатели обнаружили тело мужчины, транспортировали на берег и передали полицейским. Недалеко от умершего лежала перевернутая лодка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.