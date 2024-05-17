Студентка из Китая стала жертвой насилия от нелегального каменщика-иностранца в Петербурге

Гражданка Китая подверглась домогательствам в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию с заявлением она обратилась 15 мая.

По словам 19-летней девушки, на улице Верности неизвестный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. После произошедшего за медицинской помощью она не обращалась.

Подозреваемого задержали 16 мая. Им оказался 32-летний каменщик, приехавший в Санкт-Петербург из Узбекистана и не вставший на миграционный учет.