Студентка из Китая стала жертвой насилия от нелегального каменщика-иностранца в Петербурге

Гражданка Китая подверглась домогательствам в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию с заявлением она обратилась 15 мая.
По словам 19-летней девушки, на улице Верности неизвестный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. После произошедшего за медицинской помощью она не обращалась.
Подозреваемого задержали 16 мая. Им оказался 32-летний каменщик, приехавший в Санкт-Петербург из Узбекистана и не вставший на миграционный учет.
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