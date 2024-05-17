ВОЗ бьет тревогу из-за растущей устойчивости бактерий к антибиотикам

За последние семь лет многие противомикробные препараты фактически стали бесполезными.

ВОЗ фиксирует рост устойчивости бактерий к антибиотикам. Среди патогенов, имеющих повышенную резистентность к лечению, например, сальмонелла и Шигелла, синегнойная палочка и золотистый стафилококк.

С момента публикации первого списка приоритетных бактериальных патогенов в 2017 году угроза устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) усилилась, подорвав эффективность многих антибиотиков и поставив под угрозу многие достижения современной медицины, — заявил один из замгендиректоров ВОЗ Юкико Накатани.