ВОЗ бьет тревогу из-за растущей устойчивости бактерий к антибиотикам

За последние семь лет многие противомикробные препараты фактически стали бесполезными.
ВОЗ фиксирует рост устойчивости бактерий к антибиотикам. Среди патогенов, имеющих повышенную резистентность к лечению, например, сальмонелла и Шигелла, синегнойная палочка и золотистый стафилококк.
С момента публикации первого списка приоритетных бактериальных патогенов в 2017 году угроза устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) усилилась, подорвав эффективность многих антибиотиков и поставив под угрозу многие достижения современной медицины, — заявил один из замгендиректоров ВОЗ Юкико Накатани.
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