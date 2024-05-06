Специалисты выявили ряд заболеваний, чаще всего поражающих именно представительниц прекрасного пола.

Ученые из Университета штата Калифорния выяснили, что у женщин чаще диагностируются боли в нижней части спины, головные боли, депрессия, тревожные расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, ВИЧ/СПИД и деменция. При этом самой распространенной патологией среди женщин оказались боли в пояснице.

В свою очередь, мужчины чаще болеют COVID-19, диабетом, раком дыхательных путей, заболеваниями печени, почек, ишемической болезнью сердца, а также более склонны к инфарктам и травмам в ДТП.

Результаты исследований были обнародованы в журнале The Lancet Public Health