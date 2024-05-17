В Ленобласти определились с лучшими народными дружинами

Комиссия конкурса оценивала работу народных дружин по нескольким критериям.

По итогам 2023 года лучшей народной дружиной Ленинградской области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение». Кроме того, двое ее членов — Дмитрий Калина и Ольга Бурдонос — заняли первое и второе места в конкурсе «Лучший народный дружинник Ленинградской области».

На втором месте в рейтинге народных дружин расположилась Добровольная народная дружина «Ивангород» Кингисеппского района. Третье место заняла Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального образования город Гатчина».

Среди отдельных дружинников третье место занял представитель Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» — Виктория Прохоренкова, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Комиссия оценивала работу народных дружин по нескольким направлениям: совместное с полицией патрулирование, обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, задержание правонарушителей, а также проведение профилактических и агитационных мероприятий.