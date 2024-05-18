От укусов клещей с начала сезона пострадали 1,3 тысячи жителей Ленобласти

В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратился 1 361 человек, среди них 345 детей. Это превышает среднемноголетний уровень на 17,8%.

Пострадавшие есть во всех районах Ленобласти, но больше всего их в Гатчинском — 236 человек, Тихвинском — 197, Киришском — 144, Тосненском — 110 и Волховском районах — 103 человека.

С начала года зарегистрировано четыре случая заболевания боррелиозом.