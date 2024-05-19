Начало недели встретит россиян серией магнитных бурь: у метеозависимых будет два нелегких дня

Магнитная буря класса G1 ожидается во второй половине дня 20 мая.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в начале следующей недели геомагнитный фон Земли будет находиться в возбуждённом состоянии. По данным ученых, 20 мая на нашей планете начнется магнитная буря начального класса G1.

Космический «шторм» будет длиться до полуночи, и только в ночь на 21 мая геомагнитная активность начнет снижаться. «Зелеными» графики станут только к утру вторника.