На площадке ПМЭФ-2024 начали строительство стенда Ленинградской области

Подготовка к деловому событию уже в активной фазе.

Началась активная подготовка Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке проведения делового мероприятия строится и стенд Ленинградской области. Регион является традиционным участником события.

Первые детали стенда Ленобласти на ПМЭФ-24 уже отправились на монтаж, — сообщили в областном комитете экономического развития и инвестиционной деятельности.