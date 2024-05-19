На площадке ПМЭФ-2024 начали строительство стенда Ленинградской области

Автор: Анастасия Щербакова
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Подготовка к деловому событию уже в активной фазе.

Началась активная подготовка Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке проведения делового мероприятия строится и стенд Ленинградской области. Регион является традиционным участником события.

Первые детали стенда Ленобласти на ПМЭФ-24 уже отправились на монтаж, — сообщили в областном комитете экономического развития и инвестиционной деятельности.
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