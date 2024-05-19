Названы две самые угоняемые марки авто в России

Согласно статистике угонов автомобилей в России в 2024 году, наибольшей популярностью среди преступников пользуются модели корейских марок.

Так, рейтинг самых угоняемых машин в этом году возглавили марки Hyundai и Kia. Об этом сообщает Autonews.

В список самых угоняемых авто вошли такие модели Hyundai, как Palisade, H1, Santa Fe, Tucson, а также Kia Seltos.

Также в рейтинге угоняемых машин фигурируют и Lada Granta, некоторые модели JAC и Toyota. Есть «спрос» у угонщиков и на Mercedes-Benz.