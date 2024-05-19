В Ленобласти определились с лучшими педагогами дополнительного образования

В Ленинградской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Конкурс проходил в течение двух дней. За это время 11 финалистов провели открытые учебные занятия, приняли участие в тематической пресс-конференции, разрабатывали проекты и соревновались в педагогическом многоборье.

По итогам конкурса победителем стала Юлия Смирнова из Районного центра дополнительного образования Кировского района. А лауреатами конкурса были признаны Дмитрий Вольский из Центра развития творчества г. Сосновый Бор и Евгений Рогачев из Центра информационных технологий Гатчинского района.

Также были отмечены победители в отдельных номинациях. Так, в номинации «Педагогический дебют» победила Дарья Румянцева из Соснового Бора, а в номинации «Лучшее открытое учебное занятие» — Елена Кучеренко из Центра эстетического воспитания и образования детей Кингисеппского района.