Пилот дельтаплана получил травмы при жесткой посадке вблизи деревни Копорское

Автор: Гузель Галимова
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Дельтаплан совершил жесткую посадку у деревни Копорское Ломоносовского района Ленобласти.

Пострадал его 52-летний пилот, его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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