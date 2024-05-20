Пилот дельтаплана получил травмы при жесткой посадке вблизи деревни Копорское

Дельтаплан совершил жесткую посадку у деревни Копорское Ломоносовского района Ленобласти.
Пострадал его 52-летний пилот, его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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