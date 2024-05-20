На озеленение Петербурга направят 5 млрд рублей

Председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко заявил, что в 2024 году власти направят пять миллиардов рублей на озеленение Санкт-Петербурга.
Сумма с 2023 года выросла на один миллиард рублей, сообщает «АБН24».
Василий Пониделко добавил, что Санкт-Петербург будет украшен цветами. Кроме того, финансирование на работы каждый год увеличивается.
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07.08.2023 2573