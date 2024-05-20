Постройки и автомобиль сгорели в Тосненском районе

В поселке Войскорово Тосненского района 19 мая около 19:30 загорелись гаражи. Огонь уничтожил несколько построек с имуществом, а также опалил автомобиль Opel Astra.

Иномарка принадлежит 63-летнему местному жителю. Задняя часть машины оказалась повреждена.

В полицию также обратился 69-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что неизвестные подожгли его деревянный гараж, в котором находились различные вещи.

Владелец третьей хозяйственной постройки устанавливается. С места происшествия полицейские изъяли оплавленную емкость белого цвета с жидкостью. Ведется следствие.