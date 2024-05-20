Стало известно, где в России больше всего долгожителей

Всего эксперт называет пять регионов с наибольшим количеством граждан, доживающих до почтенного возраста.

Как заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, больше всего долгожителей проживает в Карачаево-Черкесии, Ненецком автономном округе, Чеченской Республике, Республике Алтай и в Мордовии.

И это, кстати, ответ на вопрос, что удерживает людей от миграции в большие города. То есть далеко не всегда в регионах высокие доходы, однако люди оттуда не едут, предпочитая оставаться дома. Секрет состоит в длинной и успешной жизни, которой люди не готовы жертвовать, — цитирует эксперта « РГ «.