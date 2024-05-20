Стало известно, где в России больше всего долгожителей

Всего эксперт называет пять регионов с наибольшим количеством граждан, доживающих до почтенного возраста.
Как заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, больше всего долгожителей проживает в Карачаево-Черкесии, Ненецком автономном округе, Чеченской Республике, Республике Алтай и в Мордовии.
И это, кстати, ответ на вопрос, что удерживает людей от миграции в большие города. То есть далеко не всегда в регионах высокие доходы, однако люди оттуда не едут, предпочитая оставаться дома. Секрет состоит в длинной и успешной жизни, которой люди не готовы жертвовать, — цитирует эксперта «РГ«.
Вам будет интересно
Во время заболевания Covid-19 у пациента могут начаться проблемы с гортанью. В частности, дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов предупредил о полной или...
08.12.2021 1823