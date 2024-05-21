Запретившего футболистам материться тренера удалили за мат

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин, запретивший футболистам своей команды нецензурно выражаться, был удален за мат в матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Об этом сообщается в telegram-канале команды.

Специалист получил красную карточку на 28-й минуте. Встреча завершилась победой «Алании» со счетом 1:0.

В апреле 2023 года Калешин, возглавлявший тогда «Акрон», рассказал, что борется с ненормативной лексикой в команде. Он заявил, что штрафы составляют 1000 рублей за каждое матерное слово. Позднее полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани подтвердил, что наказание распространяется и на новую команду.