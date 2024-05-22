Неизвестные похитили 18-летнюю девушку из Ленобласти

В полицию 21 мая около 22:20 обратилась 48-летняя жительница Тосно. Женщине позвонила 18-летняя дочь, которая сообщила, что ее похитили и увезли в неизвестном направлении.

Около 17:00 девушка вышла из дома в переулке Радищева в Тосно. В 21:45 она позвонила матери и сообщила, что ее похитили неизвестные.

Преступление совершено возле торгового центра в Колпино. Преступники посадили девушку в черный автомобиль LADA Granta и увезли по трассе М-11 в сторону Москвы.